Ольга Серябкина показала фотографии из душа

Популярная исполнительница Ольга Серябкина, которая является солисткой группы SEREBRO раскрывает все карты в отношении своего тела и уже не является такой загадочной для зрителя. В своем Instagram девушка выложила несколько кадров, на которых она находится в ажурном бюстгальтере в крупную сетку, раскрывающий все прелести певицы.

Такие фотографии эротичного характера сделаны в душе. Серябкина с томным лицом находится по другою сторону за запотевшим стеклом. Множество подписчиков оставили свое мнение в комментариях и не смогли пройти мимо.

Но такие высказывания оставляют желать лучшего. Многие восхищаются исполнительницей, но есть и недовольные подписчики, которые называют такое поведение распущенным, а взгляд Ольги пустым. Но наряд и фигуру девушки также не обошли мимо.

Ранее Ольга Серябкина поразила своим нарядом поклонников, в котором появилась на сцене. Девушка не боится показать свои формы и пришла в одежде, напоминающей нижнее белье. Также певица сообщила о распаде группы SEREBRO и развитии ее сольного проекта под названием MOLLY.