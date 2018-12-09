Лев Лещенко срочно госпитализирован в Москве прямо с концерта

Народный артист РСФСР Лев Лещенко должен был принять участие в финале всероссийского конкурса «На благо мира». Мероприятие проходило вечером 8 декабря. Однако за кулисами певцу неожиданно стало плохо, потребовалась госпитализация.

Артиста отвезли на скорой в больницу прямо из-за кулис концертного зала «Мир» в Москве. Врачи не уточняют его диагноз и причину госпитализации. Официальные представители также пока что не дали никаких комментариев. Сообщается, что еще неделю назад артист отмечал хорошее самочувствие и заявлял о плотном графике на ближайшее время, который состоит из череды выступлений на новогодних огоньках.

76-летний Лев Лещенко в последние годы имел некоторые проблемы со здоровьем. Отмечается, что в 2014 году его тоже госпитализировали со сцены. Тогда певцу потребовалась оперативное вмешательство медики удалили грыжу, а в шейный отдел имплантировали титано-никелевый элемент.

Лев Лещенко имеет множество почетных наград, которые получил за время своей длительной творческой карьеры. Среди них: орден Дружбы народов, орден Почета, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Артист имеет также награды не только на территории РФ. Известно, что певец является Заслуженным артистом Приднестровской Молдавской Республики, а также обладателем Специальной премии Президента Республики Беларусь «Через искусство к миру и взаимопониманию».