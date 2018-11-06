Риту Дакоту оскорбило сравнение с Ольгой Бузовой

В интервью для онлайн-шоу «Нежный редактор» известная певица и композитор Рита Дакота, которая переживает сложный период в личной жизни, назвала сравнение с Ольгой Бузовой обидным.

Так, во время интервью автор и ведущая шоу Татьяна Мингалимова сочла схожим резкий рост популярности певиц на фоне переживания тяжёлых расставаний с мужьями. Дакоту такое сравнение обидело и даже немного оскорбило. По её словам, сравнение с Ольгой Бузовой в данном случае просто «нелепо». Бузова нашла себя в музыкальной сфере после развода, в то время как сама Дакота, по её признанию, живёт музыкой. Она имеет музыкальное образование и является автором половины хитов российской эстрады. Поэтому сравнение с «разведёнкой, которая запела» так задело исполнительницу.

Рита также призналась, что не считает Ольгу хорошей исполнительницей. Однако всё равно оказывает ведущей Дома-2 поддержку в её творческих начинаниях. И не скрывает, что у них с Ольгой прекрасные дружеские отношения. Исполнительница считает Бузову «классным человеком» и «трудяжкой», которая незаслуженно получает в свой адрес слишком много грязи.

После разрыва отношений Дакоты с Владом Соколовским Ольга Бузова поддержала подругу. Также слова поддержки телеведущая написала и под постом о предательстве мужа в аккаунте певицы.