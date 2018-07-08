Лена Миро осудила Елены Проклову, которую домогались советские режиссёры

Актриса выбрала тактику «не обидь, но откажи».

По примеру голливудских коллег российские актрисы тоже не стали молчать о том, что позволяли себе работники киноиндустрии в советскую эпоху. Одной из первой заговоривших актрис стала Елена Проклова. Она призналась, что ей пришлось отказаться от нескольких привлекательных ролей из-за пошлых предложений, которые ей делали режиссёры. При этом актриса пыталась не уничтожить и без того низкую, как ей казалось, самооценку бесстыжих режиссёров, поэтому она отказывала им в интиме культурно и словами.

Лена Миро категорически не приемлет подобное отношение к обидчикам. Известная блогерша осудила позицию знаменитой актрисы и всех современных женщин, которые поступают так же, как и «первое послевоенное поколение». Она заявила, что справедливой будет полная, беспощадная месть домогающемуся работодателю. Сама Миро готова пустить в ход кулаки и разрушить все аспекты жизни мужчины, осмелившегося делать ей предложения интимного плана в обмен на профессиональную стабильность.