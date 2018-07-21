Разбуди зверя: Максим Виторган показал снимок с голым торсом

Актер и супруг Ксении Собчак опубликовал в своем Instagram новый снимок. Оголивший торс Максим Виторган взбудоражил многих поклонниц.

Максим Виторган показал снимок с голым торсом. В описании под фото актер указал фразу: «Разбуди внутреннего зверя». Также Виторган добавил, что даже в субботу он тренируется.

На снимке Максим Виторган позирует без футболки, изображая лицом и ртом «зверя». Пользователи заметили, что актер заметно постройнел и стал выглядеть привлекательнее. За несколько часов снимок собрал более 3 тысяч лайков.

[media=https://www.instagram.com/p/BrHuL2yh_q7/]

В комментариях под фото, на котором Максим Виторган позирует с голым торсом, уже появилась масса лестных комплиментов. Некоторые девушки и женщины пишут, что артист им очень нравится. Нашлись и те, кто раскритиковал тренировки, которыми занимается Виторган. По мнению таких комментаторов, артисту стоит чаще путешествовать и гулять, а не «крутить педали» в спортивном зале.