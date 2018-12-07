Вера Брежнева сфотографировалась в макияже от дочери Сони

Родственники готовились к выходу в Монако. Снимок певица опубликовала из номера отеля Hermitage.





Не нем Вера Брежнева поправляет браслет, сидя на кровати в черном вечернем платье. Близкие сфотографировали знаменитость в профиль, когда та отвлеклась и не позировала специально для камеры.

Итог артистке очень понравился. Она отметила непринужденность и яркость цветов, которые обеспечил интерьер заграничного отеля. Отдельно Вера Брежнева выделила макияж. По её словам, красоту на лице организовала её дочь Соня.

Некоторые подписчики разделили восторг Веры Брежневой от фотографии. Комментаторы отметили, что спонтанные снимки часто показывают знаменистостей с лучшей стороны, стирая ореол величественности. Стоит отметить, что Вера Брежнева не упустила возможность отрекламировать свою одежду и украшения. Такой подход пришелся по вкусу представителям одного модного бренда, который предложил певице сотрудничать прямо в комментариях.



