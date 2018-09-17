Порошина и Куценко жили гражданским браком во времена своего студенчества, у них родилась дочь Полина, которой уже 22 года. Сейчас актер подтвердил беременность своей экс-жены и сообщил, что держит с ней связь.

Не так давно стало известно о том, что актриса Мария Порошина беременна. Вскоре также стало известно, что она ушла от своего мужа Ильи Древнова. Актрисе сразу же стали приписывать роман с актером Ярославом Бойко. Вскоре Порошина опровергла эти слухи, отметив, что она ждет ребенка от любимого мужчины. По словам актрисы, отцом ее ребенка Бойко не является.

Теперь же стало известно, что беременную Марию Порошину поддерживает ее экс-муж Гоша Куценко. По словам актера, он очень беспокоится за свою бывшую гражданскую жену. Куценко говорит, что сейчас у Порошиной нет мужа и она ждет ребенка. Поэтому, утверждает актер, он не оставит ее в беде.

Такой новостью Гоша Куценко поделился во время презентации своего альбома. По словам актера и музыканта, он помогает Марии Порошиной. Актриса родила ему дочь Полину, которая выбрала профессию родителей. Скорее всего, Куценко и Порошина сумели сохранить положительные отношения, не думая о прошлом и своем неудавшемся гражданском браке.