Татьяна Навка освоила "боевые искусства на льду"

Демонстрируя навыки обращения с потенциальным оружием, фигуристка едва не повредила голову. Такой ролик она показала на странице в Instagram.









Татьяна Навка продолжает совершенствовать свои навыки в ледовых шоу. Она вышла без коньков на арену дворца "Мегаспорт" и освоила движения тренировочными поями. Это массивные шары на лентах, который используют в световых и огненных представлениях.

Артистка уже неплохо освоила движения сразу с двумя снарядами. Она назвала номер "боевые искусства на льду". А также сравнила собственные успехи с навыками ниндзя. Впрочем, Татьяна Навка все ещё пугливо вжимает голову, опасаясь столкновения шарами. И не зря, ведь на одном из кругов пой задел её голову. К счастью, лишь лентой и по волосам. По этому поводу один из подписчиков посоветовал супруге Дмитрия Пескова тренироваться в защитном шлеме.



