Агрессивно-толерантный Netflix собирается переснять «Призрака в доспехах»

Знаменитый своими одиозными кино-решениями телеканал Netflix выкупил права на икону жанра киберпанк.

Неделя бы и могла нормально завершиться, если бы Netflix снова не объявил о посягательстве на ещё одну святая святых, и, к сожалению, они сделали это снова. И это ставший образцом для подражания всего современного киберпанка «Призрак в доспехах» [речь идёт не о фильме со Скарлетт Йоханссон, а о версии 1995 года].

Буквально сегодня в полдень стало известно, что в твиттере Netflix выложили пост о приобретении прав на «Призрака» за круглую сумму. Режиссёром выступит Кендзи Камияма, снявший плохо воспринятую фанатами предыдущую попытку сделать из односерийной полнометражки дойную корову. Возможно, что и не было бы сильного бурления со стороны поклонников, если бы не снискавшие себе весьма негативную репутацию Netflix. Они прославились тем, что в своих проектах-ремейках пренебрегают исторической достоверностью оригиналов и во главе угла ставят агрессивное продвижение преувеличенной толерантности. Например, в сериале про события войны за Трою не только греческий герой Ахиллес был изображён чернокожим, но и боги античного пантеона. Похожая судьба могла ожидать ведьмачку Цири из экранизации книг Анджея Сапковского про ведьмака Геральта, если бы канал не был закидан гневными петициями фанатов.

Фанаты «Призрака в доспехах» опасаются, что здесь будет издевательское пренебрежение глубоким философским смыслом, который заложен в оригинальную историю. По сути, так и есть: телеканалу вряд ли будет дело до заложенной в сюжет философии выдающегося мыслителя Георга Гегеля, а скорее они покажут очередное гендерно-правильное экшн-месиво. К слову, ожидать сериал стоит примерно к 2020 году.