Любовь Успенская показала последнее видео с дочерью до аварии и рассказала о ее состоянии

С момента аварии, в которую попала дочь Любови Успенской, прошло уже два месяца. Падение велосипеды стало для единственной дочери певицы серьезным испытанием, она получила много травм и сильно пострадала.

В своем Instagram Любовь Успенская опубликовала новый ролик. Певица показала последнее видео с ее дочерью до аварии. Татьяна Плаксина, дочка Успенской, упала с велосипеда во время отдыха в Коста-Рике. 29-летняя дочь Успенской от падения выбила себе зубы, у нее была сломана челюсть. Также у Плаксиной был перелом ребра. Дочери певицы пришлось делать операцию, во время нее врачи сделали плохое соединение кости. Из-за этого у дочери Успенской одна кость стала находить на другую, началось заражение.

Риски были велики, через несколько дней заражение могло перерасти в гангрену. Дочь Успенской была в срочном порядке отправлена в Швейцарию. Теперь же певица рассказала обо всем подробнее в эфире одного из телешоу. Любовь Успенская рассказала о состоянии дочери, сейчас ей лучше.

По словам Успенской, именно дочь предложила идею побриться на лысо. Татьяна Плаксина захотела избавиться от волос на голове, так как ей казалось, что они собирают весь негатив. Успенская выполнила желание своей дочери и сбрила ее локоны. Теперь все самое страшное позади. Певица надеется, что ее дочь поправится и окончательно выздоровеет.