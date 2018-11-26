Екатерина Варнава рассказала, как чуть не испортила свое здоровье

Известная телеведущая, звезда комедийного шоу «Comedy Women» Екатерина Варнава рассказала в недавнем эфире телешоу «Пятница с Региной» о некоторых подробностях своей личной жизни, а также ухудшившемся состоянии здоровья.

Звезда призналась, что совсем не любит жаловаться на жизнь. Потому что каждый раз она вспоминает свою маму и то, как нелегко ей пришлось. Оказалось, отец знаменитости был военным, и семья часто переезжала с места на место. Варнава поделилась с Региной Тодоренко, что за последний год ее жизнь очень изменилась. Она работала на износ, поспать удавалось всего лишь несколько часов в сутки. Усталость накапливалась, тем не менее, телеведущая не останавливалась и чуть не испортила себе здоровье.

По ее словам, помочь смог возлюбленный Константин Мякиньков. Он объяснил, что напряженный график без отдыха может привести к печальным последствиям вплоть до истощения и неврозов. Разговор с близким человеком помог Екатерине Варнаве нормализовать ситуацию и свою жизнь. К слову, звезда ответила на вопрос, устраивает ли ее гражданский брак, в котором она живет с Константином. Телеведущая призналась, что ей очень комфортно, кроме того, она чувствует себя в душе холостяком и не спешит надевать свадебное платье.