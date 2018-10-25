Режиссёр "Гладиатора", "Бегущего по лезвию" и "Чужого" отменил съёмки нового фильма

Основанный на картинах Гигера фильм ужасов "Поезд" попал в производственный ад.

Стало известно официальное подтверждение режиссёра Ридли Скотта о закрытии работы на начуно-фантастическим фильмом ужасов «Поезд». Основанный на картинах подарившего миру облик знаменитого «Чужого» Ханса Руди Гигера, фильм должен был стать одним из связующих звеньев с фильмами Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» со серией фильмов о кровожадном инопланетном паразите.

Проект, ранее озаглавленный как «Мёртвый расчет», был задуман в антиутопическом Лос-Анджелесе, и в нем должен был быть генетически измененный монстр, который терроризировал пассажиров в подземном поезде. Основываясь только на этом грубом сюжетном наброске, Гигер начал разрабатывать некоторые концепции футуристического облика «Поезда», в том числе представлять машину в виде разумного биомеханического существа с головой в форме черепа.

Почему это не было сделано: со временем Скотт решил отложить проект в долгий ящик, начав работать над другими фильмами, и вскоре фильм оказался в производственном аду. Сценарий был позже переписан, и фильм даже был близок к съемкам, с пришедшим на помощь режиссёром «Дня независимости» Роландом Эмерихом и Сильвестром Сталлоне в главной роли. Но этому, похоже, не суждено случиться.

Скотт признался в том, что они с командой так и не смогли придумать, как именно должно выглядеть существо или какими должны быть его свойства. С большим бюджетом и постоянными проблемами развития, «Поезд» так и не тронулся с рельс. Однако, наработки поезда Гигера можно увидеть в фильме ужасов «Особь».

Напоминаем также, что Скотт сейчас активно работает над новым фильмом «Чужой: Пробуждение». Дата выхода фильма, к сожалению, пока что остаётся неизвестной.