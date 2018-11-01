Карина Мишулина считает Тимура Еремеева фашистом

Дочь известного советского актера Спартака Мишулина Карина считает его «нового» сына Тимура Еремеева фашистом.

В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале молодой человек по имени Тимур Еремеев объявил себя сыном великого актера Спартака Мишулина. В ходе программы был проведен ДНК-тест, подтвердивший родство мужчины и умершего Мишулина. Дочь Спартака Карина выступила категорически против подобного результата. По ее словам, тест был проведен с нарушениями, а Первый канал и вовсе находится в сговоре с Еремеевым.

Обвинения в фашизме со стороны Карины Мишулиной начались из-за того, что Еремеев является участником некой группы Royal Sugar Balls. Коллектив выступал в фашистской форме на 9 Мая. Со слов девушки, названная группа «зигует» и пропагандирует фашизм. Об этом она рассказала в интервью РИА Фан.

Народный артист РФ Спартак Мишулин умер в 2005 году. Его дочь, актриса Каина Мишулина поддерживает идею закрытия шоу «Пусть говорят». Она также подписала соответствующую петицию, появившуюся ранее. По мнению Мишулиной, авторы телепрограммы обманывают и шантажируют людей, а также пиарят Тимура Еремеева.



