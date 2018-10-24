Цымбалюк-Романовская хочет отсудить у Джигарханяна 3 миллиона за клевету и оскорбления

Пианистке не понравилось, что ее экс-супруг назвал ее «воровкой чистой воды». Именно так Армен Джигарханян сказал о Виталине Цымбалюк-Романовской в эфире шоу «Пусть говорят» в 2017 году.

Скандальный развод Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна, казалось бы, уже подошел к концу. Однако, пианистка и актер все никак не могут оставить обиды в прошлом. В ноябре суд удовлетворил иск Джигарханяна, обвиняющего Цымбалюк-Романовскую в нарушении тайны личной жизни. За это пианистка получила 200 часов обязательных работ. Теперь она намеренна отомстить, экс-жена известного актера подала на него в суд.

Как сообщают СМИ, Цымбалюк-Романовская хочет отсудить у Джигарханяна 3 миллиона рублей. Пианистка намеренна привлечь актера к ответственности за клевету и оскорбления. Джигарханян еще в 2017 году говорил, что пианистка украла у него деньги из кармана. Теперь же она хочет наказать актера не ответными оскорблениями, а «рублем».

Помимо 3 миллионов рублей, Виталина Цымбалюк-Романовская хочет, чтобы Армен Джигарханян еще и высказался об инциденте публично. По мнению пианистки, актер должен дать публичное опровержение своим словам, отправившись на шоу.