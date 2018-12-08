"Суперзвезда" Светлана Лобода споет под куполом "Минск Арены"

Певица подготовила поклонникам из Белоруссии акробатическое шоу. Свою подготовку к трюкам она показала на странице в Instagram.





8 декабря Светлана Лобода должна выступить на площадке "Минск Арены" с последним показом программы "H2LO". Она активно готовилась к этому концерту и даже подготовила опасный номер. Снимки и видео в микроблоге демонстрирует, что "Суперзвезда" будет исполнять свои песни не только на сцене, но и под куполом спортивного объкта. Она поднимется на тросах и споет в подвешенном состоянии.

Кроме концерта, певица обещает фанатам много брендовых товаров. Коллекцию одежды озаглавили "Суперзвезда" - в честь новой композиции. Ранее такое же название получил набор косметики, который Светлана Лобода выпустила вместе с компанией BeautyDrugs. Он обещает, что обладатели смогут почувствовать себя пресловутой Superstar.



