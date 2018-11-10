Плохих не обнимаю: Шнуров рассказал о своей новой жене

Музыкант посетил шоу Урганта и даже затронул тему своего нового брака. По словам Сергея Шнурова, он любит свадьбы, поэтому никогда не останавливается.

Лидер группировки «Ленинград» пообщался с Иваном Ургантом. В студии шоу «Вечерний Ургант» Шнуров рассказал о своей новой жене. Ургант показал снимок музыканта с его супругой Ольгой Абрамовой. На фото Шнуров обнимается со своей женой.

По словам Шнурова, он обнимает свою жену и это значит, что она – хороший человек. «Плохих я не обнимаю», - указал музыкант. Иван Ургант пошутил о том, что Шнуров женился на Абрамовой спустя два месяца после развода с Матильдой Шнуровой. По словам ведущего шоу, музыкант «долго» тянул со свадьбой. Такой репликой Ургант намекнул на то, что Шнуров слишком быстро женился.

В ответ на это Сергей Шнуров ответил, что он вовсе не тянул с новым браком. По словам музыканта, он всегда готов к новому браку. Также Шнуров высказался на тему своего конфликта с Иосифом Пригожиным. Ранее продюсер и муж певицы Валерии обозвал всех, кто ходит на концерты «Ленинграда». По словам Шнурова, он видел, как Пригожин сам подпевал песням группировки. Ранее уже сообщалось, что на шоу к Урганту Шнуров привел свинью.