«Изнасилованная» Серовым Дарья Друзьяк прошла во второй этап кастинга в группу SEREBRO

Скандальная участница «Дом-2» решила прославиться не только участием в телестройке и конфликтом с музыкантом Сергеем Серовым. Теперь Дарья Друзьяк мечтает попасть в новый состав группы SEREBRO и уже даже попала в «тридцатку».

«Изнасилованная» Серовым Дарья Друзьяк грезит карьерой в шоу-бизнесе. Девушка прошла во второй этап кастинга в группу SEREBRO и теперь просит своих поклонников поддержать ее на сайте с голосованием.

Как оказалось, попасть в «тридцатку» конкурсанток – не победа. Сейчас Дарья Друзьяк находится 24-м месте и собрала лишь 982 голоса, что не так и много. В первой «тройке» девушки сумели собрать куда больше зрительских симпатий. Каждая из них получила больше 10 000 голосов. Вполне вероятно, что кастинг в группу SEREBRO Дарья Друзьяк не выиграет.

Пользователи Сети с иронией относятся к ее попыткам попасть в группу. Многие заметили, что Дарья Друзьяк не обладает большими талантами, а петь у нее получается не так хорошо, как скандалить в прямых эфирах на телевидении. Ранее уже стало известно, что Друзьяк была замечена за флиртом с Гогеном Солнцевым. Мужчина, не так давно поссорившийся со своей престарелой женой, целовал Друзьяк руку.