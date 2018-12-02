Диане бы не понравилось: принц Гарри обвинил брата в разрушении его брака с Меган Маркл

Всему рано или поздно приходит конец, и, похоже, многолетняя дружба между принцами Уильямом и Гарри дала серьезную трещину. Причина – Меган Маркл. Принц Гарри обвинил брата в том, что он разрушает его отношения с женой.

Слухи о том, что после того, как 19 мая этого года экс-актриса с сильным и непростым характером вошла в королевскую семью, отношения между молодыми «роялити» сильно обострились. Сначала появилась информация о конфликте Меган с Кейт, герцогиней Кембриджской. Новоиспеченной герцогине Сассекской не понравилось, что Кейт ей сделала замечание по поводу грубого отношения к прислуге и к тем людям, которые с ними работают. Напомним, что помощница Меган «сбежала» из дворца, не проработав не престижной должности и шести месяцев.

Теперь проверенный королевской инсайдер рассказал, что и в отношениях сыновей принцессы Дианы, которые всегда были «не разлей вода» началась очень черная полоса. Гарри обвинил брата в том, что он разрушает их отношения с супругой. По словам источника, Уильям еще в начале отношений младшего брата с Меган упрекнул его в том, что отношения с человеком, о котором ничего не известно, развиваются слишком стремительно. Уильям подчеркнул, что семье ничего не известно ее прошлом, ее намерениях, и о том, какова она на самом деле. После свадьбы Уильям окончательно был разочарован выбором брата и неоднократно ему об этом говорил.

Принц Гарри, в свою очередь, чувствует огромную вину за смерть матери - принцессы Дианы. Он считает, что не смог вовремя ее защитить, и поэтому теперь стал очень чувствительным, старается опекать беременную жену и очень часто видит критику или негатив там, где их нет.

Ранее стало известно, что Гарри и Меган переезжают из Кенсингтонского дворца, где живет Уильям с семьей, в коттедж Фрогмор хаус, расположенный примерно в 30 километрах от Кенсингтона.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года в часовне святого Георгия в Виндзоре. В октябре было объявлено о беременности герцогини. Ориентировочно, ребенок должен родиться весной 2019 года. Отметим, что после последних фото Меган, сделанных папарацци, появились предположения, что у пары может быть двойня – для срока в 5-6 месяцев живот Меган выглядит очень большим.