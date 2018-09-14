Никогда не стать худенькой: Анна Седокова позавидовала стройной фигуре Веры Брежневой

Певица Анна Седокова активно занимается в зале, но ее все равно иногда критикуют за «животик» или нестройные формы. По словам звезды, она прекрасно понимает, что не будет слишком худой.

Анна Седокова воспитывает трех детей. У певицы две дочери и сын. По словам Седоковой, многих волнует вопрос того, как ей удается сохранять форму после рождения трех детей. Звезда раскрыла свой секрет и призналась, что оставаться стройной ей помогает мышечная память.

Седокова заявила, что ей «хватило ума» начать заниматься спортом еще в 18 лет. Все эти годы певица выполняет комплекс упражнений, который ей уже давно посоветовал тренер. После первых и вторых родов Анна Седокова быстро пришла в форму, а вот после рождения сына Гектора певице пришлось больше заниматься.

По словам Анны Седоковой, она прекрасно понимает, что не будет очень стройной. Ее бабушка и мама не были худыми, поэтому и она никогда не сможет похвастаться идеальными формами. Анна Седокова позавидовала стройной фигуре Веры Брежневой и отметила, что ее экс-коллега по группе «ВИА ГРА» всегда над собой работает. Седокова понимает, что ей никогда не стать такой «худенькой», но она все равно не расстраивается и работает над своим телом.