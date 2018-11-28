Машков предложил создать на Чистых прудах театральный квартал

Художественный руководитель Театра Олега Табакова народный артист РФ Владимир Машков поделился с журналистами планами создать рядом с театром на Сухаревской целый театральный квартал. Об этом он вчера, 7 декабря, сообщил на открытии обновленной главной сцены Театра Табакова.

В ходе пресс-конференции Машков рассказал, что хотел бы предложить московским властям на рассмотрение проект, согласно которому район Чистые пруды, где располагается Театр Олега Табакова попадает в программу «Моя улица», что даст возможность построить здесь целый театральный квартал с кафе, культурными площадками итд. Если предложение артиста будет одобрено, то театр можно будет посещать уже с утра. Отметим, что в настоящее время днем двери тетра для зрителей закрыты, и они могут посещать его только вечером, когда приходят спектакль. Машков объяснил, почему выбрал именно этот район: рядом с театром находится школа актерского мастерства Табакова и театр «Современник».

Напомним, что вчера состоялось открытие обновленной сцены театра на Сухаревской. Открытие было организовано «для своих» - пригласили только друзей, родственников, учеников и спонсоров. Театр после ремонта стал похож на настоящий зеркальный лабиринт - все стены отделаны зеркальными панелями. Когда заходишь в помещение, такое чувство, что попадаешь в зазеркалье - неизведанный, чудесный театральный мир. В фойе поместили портрет Олега Павловича Табакова, с которого он смотрит на гостей своего театра с хитрой, доброй улыбкой.

Напомним, что Владимир Машков стал руководителем Театра в марте этого года после смерти Олега Табакова от продолжительной болезни.