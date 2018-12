Политическая ситуация в Италии беспокоит Памелу Андерсон. Об этом 51-летняя американская актриса канадского происхождения заявила в своем Твиттере.

Андерсон объяснила, что любит Италию и считает ее прекрасной страной. Актрисе нравится там абсолютно все: будь то мода или кухня, искусство или история.

Однако политическая ситуация, которая царит в государстве, не дает Памеле Андерсон покоя. Она сравнила сегодняшнюю обстановку с той, которая царила в 1930-х гг.: «I am very worried about the current trends which are reminding me of the 1930s» (с англ.: я очень обеспокоена текущими тенденциями, которые напоминают мне 1930-е годы).

Андерсон считает, что незащищенность граждан страны чувствуется на всех уровнях общественной жизни. Также актриса упомянула нападения, которые осуществляются по отношению к мигрантам и беженцам.