Почему нет?: Филипп Киркоров заявил, что на «Евровидение – 2019» может поехать Ольга Бузова

Филипп Киркоров поделился своим мнением о возможном участии Ольги Бузовой в «Евровидении» за кулисами Национальной музыкальной премии «Виктория». Певец оценил возможности поющей ведущей «Дом-2» и отметил, что у нее есть все шансы.

На церемонии вручения премии «Виктория» обсуждался и вопрос «Евровидения – 2019», которое состоится в Израиле. Чаще всего, к концу года уже известно, какие артисты могут рассматриваться в качестве кандидата на участие в международном песенном соревновании. Как пишут СМИ, сейчас многие считают, что среди кандидатур есть и Ольга Бузова. Филипп Киркоров, который дружит с певицей и часто ее поддерживает, также прокомментировал эти слухи.

Киркоров заявил, что на «Евровидение – 2019» действительно может поехать Ольга Бузова. По словам певца, у звезды шоу «Дом-2» есть все качества, которые нужны участникам песенного состязания. «Почему нет?» - задал вопрос Киркоров и указал, что Ольга Бузова интересна, авангардна и креативна.

Киркоров также отметил, что «Евровидение» - непредсказуемый конкурс. Певец вспомнил, как победу на состязания одерживали трансгендер Дана Интернешнл и бородатая Кончита Вурст. Такими примерами Киркоров указал на то, что в «Евровидении» возможен непредсказуемый финал, поэтому у Ольги Бузовой есть все шансы на победу.