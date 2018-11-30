«Новогодний костюм Курочки»: Волочкова показала кадры со съемок из своего нового клипа. Вчера балерина поделилась со своими подписчиками в Инстаграм радостью. Звезда записала собственную песню и приступила к съемкам клипа.

Первый образ Волочковой пользователям Сети понравился. Балерина воплотилась в образ нежной девушки в романтичном платье на пуантах. Поклонники похвалили Анастасию и пожелали, чтобы она чаще так выглядела.

Однако следующие снимки расстроили Инстаграм-подписчиков Волочковой. На них прима предстала в своем уже знаменитом домашнем костюме желтого цвета. Поклонники выразили надежду, что эти кадры не войдут в новый клип. Кто-то из комментаторов решил иронично предположить, что это «новогодний костюм Курочки». Некоторые даже сравнили Анастасию на кадрах со съемок с падающим краном.

Мнения о поводу образов Волочковой для клипа разделились. Сама же балерина сообщила, что работой довольна и в результате будет «мега крутая тема».