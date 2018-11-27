Feduk спас жизнь человека по пути на концерт в Чебоксарах. Местные жители поблагодарили рэпера за проявленную человечность. Об этом извещает портал «Про город».

Рэп-исполнитель Feduk (псевдоним Федора Инсарова) 7 декабря давал концерт в Чебоксарах. Направляясь на площадку, где должно было пройти выступление, Инсаров заметил из окна автомобиля человека, который лежал на земле.

Сообщается, что прохожий упал на лед и ударился головой. Случилось это в районе перекрестка улиц Мичмана Павлова и Кривова.

Артист остановил автомобиль и поспешил на помощь. Местный жиетель Михаил рассказал, что тоже направился помочь пострадавшему чебоксарцу. По его словам, Feduk помогал оказывать помощь. Он держал неизвестного мужчину, когда тот пришел в сознание и попытался встать. Однако у пострадавшего ничего не получилось.

Только после приезда скорой помощи Feduk поспешил удалиться, так как торопился на концерт. Жители города выразили свою благодарность певцу за то, что он помогал спасти жизнь человеку и не остался равнодушным.