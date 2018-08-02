Дженнифер Энистон намекнула, что может стать матерью. Об этом актриса рассказала в интервью для американского издания Elle.

Журналисты и таблоиды часто приписывали Энистон беременность. Однако все эти случаи актриса не подтверждала и однозначно развеивала слухи. С годами ей стали все чаще задавать вопросы о материнстве. Дженнифер сначала уклончиво обсуждала эту тему. Но потом четко выразила свою позицию относительно своего желания иметь детей.

Голливудская актриса заявила, что не собирается рожать. Ее устраивает жизнь без детей.

Однако в новом интервью Энистон намекнула, что благодаря современной медицине, возможно, решится стать матерью.

49-летняя актриса не стала категорично высказываться о будущих планах на семейную жизнь. Она только отметила, что наука в наши дни творит волшебство, «и некоторые вещи мы можем делать позже, чем, скажем, в прошлом».