Дмитрий Тарасов хочет завести второго ребенка с Анастасией Костенко

Полузащитник столичного ФК «Локомотив» и бывший супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов сделал признание: он хочет завести второго ребенка с Анастасией Костенко. Об этом он поделился с поклонниками через stories в своем аккаунте Instagram.

Подписчики и гости странички Дмитрия задавали ему различные вопросы как о работе, так и личного характера. Спортсмен рассказал о деталях работы с разными тренерами, о строительстве футбольного поля в своем поселке, а также о плохих и хороших сторонах своего характера.

Большая часть вопросов задавалась именно о личной жизни 31-летнего футболиста. Тарасов растрогал фанатов признанием того, что на работе очень тоскует по супруге Анастасии Костенко и их общей дочери Милане. Он похвастался тем, что при любом случае помогает жене ухаживать за маленькой дочкой. Дмитрий также отметил свое серьезное отношение к церковным причащениям. Больше всего поклонников обрадовали слова футболиста о желании завести второго ребенка.

Анастасии Костенко поддержала инициативу мужа, также анонсировав в своем Instagram ответы на вопросы подписчиков. Желание супругов снова стать родителями Анастасия однозначно подтвердила. Костенко также рассказала о быстром развитии пятимесячной Миланы, которая уже умеет переворачиваться и понемногу начинает ползать.

Бак с 24-летней Анастасией Костенко стал для Тарасова третьим. Со своими бывшими женами – гимнасткой Оксаной Пономаренко и звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой - спортсмен расстался со скандалом. Анастасия и Дмитрий женаты с января 2018 года.