Влад Топалов забрал Регину Тодоренко и новорожденного сына из роддома

Пока Регина Тодоренко продолжает игнорировать поздравления от своих фанатов и не постит в своем Instagram ничего, кроме анонсов и рекламы, в Сети уже появились снимки счастливого момента.

Новоиспеченный отец Влад Топалов забрал свою жену домой. По данным СМИ, Регина Тодоренко родила мальчика. Ведущая решила рожать не в престижном роддоме. Тодоренко отправилась в обычный роддом, в стенах которого она родила сына.

Издание Super уже опубликовало снимки, на которых запечатлен момент, когда Влад Топалов забрал Регину Тодоренко и новорождённого сына из роддома. Выписка не была сопровождена множеством журналистов.

Более того, за ребенком и женой Влад Топалов приехал в одиночестве. По данным СМИ, выписка была очень скромной. Топалов не встречал Тодоренко с цветами. Из роддома ребенка пары вынесла их помощница. Сразу же семейство отправилось в машину.