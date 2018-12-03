Влад Топалов забрал Регину Тодоренко и новорожденного сына из роддома

Сегодня, 20:30 \\ Шоу-бизнес

Пока Регина Тодоренко продолжает игнорировать поздравления от своих фанатов и не постит в своем Instagram ничего, кроме анонсов и рекламы, в Сети уже появились снимки счастливого момента.

Новоиспеченный отец Влад Топалов забрал свою жену домой. По данным СМИ, Регина Тодоренко родила мальчика. Ведущая решила рожать не в престижном роддоме. Тодоренко отправилась в обычный роддом, в стенах которого она родила сына.

Издание Super уже опубликовало снимки, на которых запечатлен момент, когда Влад Топалов забрал Регину Тодоренко и новорождённого сына из роддома. Выписка не была сопровождена множеством журналистов.

 Более того, за ребенком и женой Влад Топалов приехал в одиночестве. По данным СМИ, выписка была очень скромной. Топалов не встречал Тодоренко с цветами. Из роддома ребенка пары вынесла их помощница. Сразу же семейство отправилось в машину.

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Автор - Анна Пушкина
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