Он просто рассосался: певица Линда рассказала правду о работе с Максимом Фадеевым

Как оказалось, некогда известная певица не страдала от наркомании. В момент появления слухов Линда еще сотрудничала с Максом Фадеевым, а тот попросту решил не препятствовать домыслам ради пиара.

Певица Линда стала гостем в новом выпуске шоу «А поговорить?». В интервью Светлана Гейман (настоящее имя Линды) рассказала правду о работе с Максимом Фадеевым. По словам певицы, продюсер использовал ее для пиара.

Линда рассказала, что она сотрудничала с Максимом Фадеевым около 4 лет. За это время певица прошла многое, ей пришлось узнать о неизвестных ей ранее человеческих отношениях. По словам Линды, Фадеев продемонстрировал завистливость и корыстолюбие.

Певица прославилась после клипа «Ворона». На тот момент она не была готова к славе, но Фадеев все сумел обыграть. Он не стал опровергать слухи, что та имеет зависимость от наркотиков. По словам Линды, из-за ее замкнутости ей часто приписывали пагубные привычки и депрессии. Фадееву казалось, что такой пиар будет успешным.

Вскоре Линде предложил контракт американский Universal. Однако, контракт распространялся на певицу, но не на Максима Фадеева. Это было для него неприятной новостью. Второй причиной всех сложностей в работе с Фадеевым стали проблемы с финансами. Отец Линды хорошо общался с Фадеевым и дал ему понять, что в скором времени инвестиции могут прекратиться. Тогда продюсер постепенно свел работу «на нет». «Он просто рассосался», - рассказала Линда.