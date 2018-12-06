«Четвёртый?»: Мария Кожевникова вызвала подозрения об очередной беременности неудачным платьем

Актриса покорила лишь некоторую часть поклонников выходом в изумрудном платье.

Накануне Мария Кожевникова посетила модную выставку, на которую пришла в дизайнерском платье изумрудного цвета. Выбор образа вызвал много споров как среди поклонников и хейтеров звезды, так и среди модных экспертов. Многие пришли к выводу, что женщине просто не подходит фасон, цвет и даже ткань роскошного платья. Мол, такие наряды шьются для миниатюрных девушек, а не для «стандартных».

Но позднее споры в Интернете переключились на другую тематику. «Четвёртый?» - задала вопрос одна из пользовательниц социальных сетей, имея в виду очередную беременность актрисы. Мария Кожевникова – счастливая мама троих сыновей, самого младшего она родила в июле 2017 года. Однако новостей о новых ролях, после картины «Собибор», от Марии не поступало, что позволило фанатам поддаться провокации и озвучить подозрения, которые у них вызвало изумрудное платье.

Некоторые заметили, что фигура Марии изменилась – у неё будто появилось несколько лишних килограммов, что могло бы быть вызвано очередной беременностью. Мария Кожевникова публично не комментировала слухи, но это может и не потребоваться, поскольку большая часть армии её фанатов всё же не верит в то, что недавно родившая звезда решилась на четвёртого малыша. они склоняются к мнению, что всему виной неудачный наряд знаменитости.