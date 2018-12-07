Две недели назад актер и его жена Анна Матисон снова стали родителями. Теперь же Безруков радуется прогулкам со своим маленьким сыном, не забывая показать трогательные моменты у себя в Instagram.

Сергей Безруков показал снимок с прогулки со своим новорожденным сыном. На фотографии актер со своей женой и ребенком дышат свежим воздухом в зимнем парке. Безруков сделал селфи, «захватив» в кадре свою супругу, которая наклонилась к малышу в коляске.

В описании к снимку Сергей Безруков отметил, что его новорожденный сын был на прогулке впервые. Актер поздравил поклонников с наступающими выходными. Также Безруков продолжает рекламировать свой фильм «Заповедник» и анонсирует новый конкурс.

Как отметили пользователи, даже под снимками с новорожденным сыном актер не упускает возможности напомнить о своей работе. Поклонники Сергея Безрукова пишут, что с рождением сына актер заметно помолодел и стал выглядеть счастливее. По всей видимости, артист рад пополнению в семействе и полностью погружен в заботу о малыше.