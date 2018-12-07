Анфиса Чехова увлеклась литературой и сравнила себя с Анной Карениной

Теперь знаменитость мечтает сыграть этого персонажа перед зрителями. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.









Анфиса Чехова увлеклась романом Льва Толстого "Анна Каренина". Она получила от прочитанного массу удовольствия и нашла в себе сходство с главной героиней. Прежде всего внешнее. Анна Каренина тоже обладала пышной фигурой, привлекательной внешностью и каштановыми волосами. Анфиса Чехова также сравнила характеры и предположила, что могла бы приобрести черты персонажа после замужества в 19 лет и долгой жизни в статусе светской дамы.

Телеведущая также не упустила возможность порассуждать на тему литературы. Она пришла к выводу, что столь серьезные произведение нельзя задавать школьникам. По мнению Анфисы Чеховой, только в зрелом возрасте можно прочувствовать "позапрошловековые" идеи, заложенные авторами русской классики.

Пост Анфиса Чехова сопроводила фотографией с недавней фотосессии. Именно той, на которой львенок укусил её за попу.



