Анфиса Чехова увлеклась литературой и сравнила себя с Анной Карениной

View this post on Instagram

Перечитываю сейчас Анну Каренину. Если честно, не помню даже, читала ли её раньше🤦🏻‍♀️😂 Испытываю настоящий кайф! Мне кажется русскую классику нельзя заставлять читать школьников! Получить от неё удовольствие, прочувствовать и насладиться стилем, языком, на котором автор говорит с нами, вот этим позапрошловековым колоритом, мыслями, чувствами героев, можно только в зрелом возрасте, когда твоё мышление приобретает размеренный, глубокий и ностальгический характер! Детям в рамках школьной программы, нужно задавать произведения, которые будут им интересны, чтобы вообще привить любовь к литературе и чтению! И, кстати, читая Анну Каренину, не понимаю, почему за все мои годы игры в антрепризах мне не предложили роль Анны Карениной??🤔😱 Она же прямо как с меня написана! Фигуристая, если даже не сказать полноватая, привлекательная женщина средних лет с каштановыми кудрявыми волосами! А характер...ну почти мой, если предположить что меня лет эдак в 19-ть выдали замуж, и я бы ничего не делала, будучи обеспеченной мужем, воспитывала ребенка, сиживала у модистки и разъезжала по балам😂🙈 Теперь, пока еще возраст позволяет, буду мечтать сыграть Анну Каренину🤦🏻‍♀️☺️ А есть в вашей жизни роль, которую вы хотели бы сыграть? Давайте помечтаем🤗 #аннакаренина #мечтыреальны #черноеплатье 📸 @alenaiordan 👗 @irneste