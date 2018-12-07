Елена Воробей предложила помощь пострадавшему от пожара Николаю Бандурину

Артистка была шокирована известием о страшном происшествии.

Елена Воробей на своей странице в соцсети сообщила, что не может дозвониться до своих друзей Николая и Марины Бандуриных, чей дом полностью сгорел сегодня в Подмосковье. Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул днём предположительно из-за неполадок в электросети. Деревянное строение быстро было охвачено огнём и вскоре сгорело дотла. До того, как остатки дома рухнули, Бандурины успели выбраться из полыхающего здания.

Супруга артиста «Аншлага» была доставлена в больницу с сильными ожогами рук. Сам Николай получил повреждения при пожаре, но отказался от медицинских процедур. Елена выразила слова поддержки коллеге и предложила Бандуриным свою помощь. Как отмечают подписчики, это дружеское участие вдвойне ценно в свете недавних проблем со здоровьем у Воробей и её дочери.