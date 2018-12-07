Чувства не спрячешь: Влад Соколовский ответил на интервью Риты Дакоты

В новом интервью Рита Дакота рассказала о том, как она смогла пережить боль от предательства. По словам певицы, сейчас она уже не злится на Влада Соколовского, несмотря на все то, что он ей сделал.

Рита Дакота появилась в новом выпуске шоу «Нежный редактор». Конечно же, вопросов о разводе избежать не удалось. Дакота рассказала, что семья Соколовского действительно винила ее в изменах мужа. Якобы, певице следовало качать ягодицы и следить за собой, тогды бы Соколовский от нее не ушел.

В целом, Рита Дакота была максимально откровенно. Однако, она не стала рассказывать о том, с кем Соколовский ей изменял. По словам певицы, она пообещала бывшему мужу не раскрывать всех скандальных подробностей.

Почти сразу же после того, как интервью Риты Дакоты попало в Сети, Влад Соколовский опубликовал новый снимок. На черно-белом фото певец позирует, сложив руки у лица. «В очередной раз на до и после», - указал в описании под снимком Соколовский.

По мнению комментаторов, певец очень раскаивается из-за своих поступков. Якобы, таким фото Соколовский ответил на интервью Риты Дакоты. «Чувства не спрячешь», - пишут комментаторы и считают, что певец осознал свою вину и теперь не знает, как ему добиться прощения.