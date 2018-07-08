Куртизанка: беременная Виктория Лопырева показала огромную грудь и «засветила» сосок

Уже около месяца Виктории Лопыревой активно приписывают беременность. Сама модель не стремится комментировать такие слухи, предпочитая оставлять этот вопрос открытым.

Не так давно Виктория Лопырева, которая ранее любила облегающие платья и откровенные наряды, стала носить свободную одежду. Модель начала скрывать свою фигуру, что стало поводом для слухов о беременности. Также в Сети стали появляться снимки, на которых у Лопыревой виден округлившийся животик. Поклонники сразу же решили, что Виктория Лопырева беременна.

Модель упорно игнорирует все слухи. Однако, в своем Instagram Лопырева опубликовала снимок, после которого все сразу же решили, что она точно беременна. На новом фото модель показала, как ее назвали пользователи, огромную грудь. По мнению комментаторов, Беременная Лопырева уже не может скрывать изменений, которые происходят с ее телом.

Как известно, у беременных может увеличиваться грудь, поэтому внезапно увеличившийся бюст Лопыревой сразу же вызвал бурные обсуждения. Более того, на новом снимке модель случайно «засветила» сосок. Лопырева выбрала наряд, который очень похож на комбинацию (женское нижнее белье, которое ранее надевалось под платье).

В силу современной моды откровенные наряды стали восприниматься вполне спокойно. Один из таких нарядов и выбрала Лопырева. Верх ее одежды выполнен из кружева, сквозь которое просвечивается ареола. «Куртизанка», - пишут комментаторы под откровенным снимком Виктории Лопыревой. Многим декольте модели пришлось не по вкусу.