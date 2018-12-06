"Особенная" дочь Светланы Зейналовой впервые спела на сцене

Александра весьма достойно выступила перед зрительской аудиторией. Таким достижением телеведущая поделилась в своем микроблоге на Instagram.

Светлана Зейналова написала, что их с дочкой пригласили в Vegas City Hall на благотворительный вечер, посвященный детям. А затем и вовсе предложили выйти на сцену с импровизированным семейным номером. "Особенная" девочка вместе с мамой впервые спела для публики песню кота Леопольда: "Неприятность эту мы переживем".

Живое выступление семейства сняла на камеру няня. Артисты остались очень довольны и вдохновлены вокальным дебютом. Светлана Зейналова иронично заметила, что теперь ждет кучу приглашений на гастроли и корпоративы. Она в шутку предложила поклонникам собираться на концерты в "Олимпийском" и других масштабных площадках.

Стоит отметить, что знаменитость проводит много времени, занимаясь со старшей дочерью разными видами творчества. До пения они пробовали свои силы в живописи, повторяя "Подсолнухи" Ван Гога.



