"Особенная" дочь Светланы Зейналовой впервые спела на сцене
Александра весьма достойно выступила перед зрительской аудиторией. Таким достижением телеведущая поделилась в своем микроблоге на Instagram.
Светлана Зейналова написала, что их с дочкой пригласили в Vegas City Hall на благотворительный вечер, посвященный детям. А затем и вовсе предложили выйти на сцену с импровизированным семейным номером. "Особенная" девочка вместе с мамой впервые спела для публики песню кота Леопольда: "Неприятность эту мы переживем".
Живое выступление семейства сняла на камеру няня. Артисты остались очень довольны и вдохновлены вокальным дебютом. Светлана Зейналова иронично заметила, что теперь ждет кучу приглашений на гастроли и корпоративы. Она в шутку предложила поклонникам собираться на концерты в "Олимпийском" и других масштабных площадках.
Стоит отметить, что знаменитость проводит много времени, занимаясь со старшей дочерью разными видами творчества. До пения они пробовали свои силы в живописи, повторяя "Подсолнухи" Ван Гога.
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Сегодня состоялся дебют двух больших артистов -Саши и меня!!!! Мы пели в Vegas Крокусе на детском благотворительном вечере! Нам предложили -мы не смогли отказаться. Пели как умели. Очень волновались. Съемка любительская-у Няни от волнения руки тряслись. Но мы это сделали! 😂😂💪💪💪 спасибо Оксане Мостовлюк @mostovlukoks за приглашение -для это незабываемый фееричный опыт!! Теперь ждём приглашения на дорогие корпоративы и заграничные гастроли 😂😂. Ждите наши концерты в Олимпийском и на самых громких площадках мира! #поем #дочка #старшая #песня #концерт #выступление #талант #новыйгод #дети