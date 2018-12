"Особенная" дочь Светланы Зейналовой впервые спела на сцене

View this post on Instagram

Сегодня состоялся дебют двух больших артистов -Саши и меня!!!! Мы пели в Vegas Крокусе на детском благотворительном вечере! Нам предложили -мы не смогли отказаться. Пели как умели. Очень волновались. Съемка любительская-у Няни от волнения руки тряслись. Но мы это сделали! 😂😂💪💪💪 спасибо Оксане Мостовлюк @mostovlukoks за приглашение -для это незабываемый фееричный опыт!! Теперь ждём приглашения на дорогие корпоративы и заграничные гастроли 😂😂. Ждите наши концерты в Олимпийском и на самых громких площадках мира! #поем #дочка #старшая #песня #концерт #выступление #талант #новыйгод #дети