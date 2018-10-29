«Меньше 1000 лайков»: Сергей Лазарев «поездил по ушам» про успех своей секретной песни

Лазарев признался поклонникам в смелом музыкальном эксперименте.

По словам певца, он рискнул записать песню в необычном для себя стиле. Рэп-композицию он вскоре опубликовал на одной из музыкальных страниц в популярной соцсети. Сергей рассказал о причинах такого шага. Если бы он представил песню под своим именем, то её бы рассматривали сквозь призму его имиджа поп-исполнителя и это бы помешало непредвзятой и трезвой оценке. Лазарев похвастался, что трек, опубликованный под именем LVS стал пользоваться большой популярностью и прочно поселился в плейлистах людей, предпочитающих рэп. Сергей убеждал, что его секретная песня имела свой успех и конкурировала с творениями Эминема, Скриптонита и Элджея. И главное, никто не догадался кто настоящий автор и исполнитель этого хита.

Многие подписчики Лазарева вспомнили, что с удовольствием слушали эту песню, не подозревая, кто скрывается за псевдонимом LVS. В дело вступили критики, опровергнувшие слова Сергея. Они сказали, что певец «ездит по ушам» относительно успеха трека. На самом деле, на странице с огромной аудиторией, «хиту» Лазарева поставили менее 1000 лайков, что, конечно же, очень мало по мнению правдорубов. Для людей искушённых было хорошо заметно, что новоявленный исполнитель рэпа - совершенно чужой в непривычной для себя стихии.