Минутка слабости: Анна Седокова рассказала о мужчине, который крепко держит ее за руку

Меня так крепко ещё никто из мужчин ее держал ) Я его носила на ручках, потом опустила на пол, смотрим в окно снег ❄️, а он одной рукой что-то показывает, а второй держит меня, чтобы я не ушла )))) Спать хочется если честно безумно. 24 часа съёмочный день у моей Богини @galichida закончился лишь 5 часов назад, но я услышала, что Гектор вернулся с занятий и все. Не могу позволить себе лежать, пошли в машинки и карточки играть, а теперь Ма ( я) уложила Гектора спать и легально есть тоже пару часов поспать . Или посмотреть фильм . Или нового @yurydud . Ну все . Просто минутка слабости и счастья контрой захотелось с вами поделиться #яжемама ❤️