Минутка слабости: Анна Седокова рассказала о мужчине, который крепко держит ее за руку

Певица опубликовала в своем Instagram трогательный снимок, в описании которого решила поделиться со своими поклонниками моментами счастья.

Анна Седокова рассказала о мужчине, который крепко держит ее за руку. Оказалось, что сильнее всех ее держит за руку ее сын Гектор. Седокова призналась, что у нее случилась «минутка слабости», поэтому она решила поделиться трогательным снимком.

По словам Анны Седоковой, она всегда старается уделить время детям, даже если очень сильно устала. Певица рассказала, что у нее был насыщенный день, она снималась вместе с Идой Галич, а потом решила поспать. Однако, Седокова услышала, что ее сын Гектор пришел с занятий.

Седокова не могла себе позволить спать. Певица отправилась играть с сыном, несмотря на усталость. Потом Седокова уложила Гектора спать, а сама не может определиться, что ей выбрать. Даже после насыщенного дня певица хочет посмотреть фильм или же новый выпуск шоу Юрия Дудя. В комментариях под снимком пользователи оценили трогательный момент, которым поделилась Седокова. Многие отметили, что самые крепкие объятия и самая большая любовь всегда исходит от детей.