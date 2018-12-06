Минутка слабости: Анна Седокова рассказала о мужчине, который крепко держит ее за руку
Певица опубликовала в своем Instagram трогательный снимок, в описании которого решила поделиться со своими поклонниками моментами счастья.
Анна Седокова рассказала о мужчине, который крепко держит ее за руку. Оказалось, что сильнее всех ее держит за руку ее сын Гектор. Седокова призналась, что у нее случилась «минутка слабости», поэтому она решила поделиться трогательным снимком.
По словам Анны Седоковой, она всегда старается уделить время детям, даже если очень сильно устала. Певица рассказала, что у нее был насыщенный день, она снималась вместе с Идой Галич, а потом решила поспать. Однако, Седокова услышала, что ее сын Гектор пришел с занятий.
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Меня так крепко ещё никто из мужчин ее держал ) Я его носила на ручках, потом опустила на пол, смотрим в окно снег ❄️, а он одной рукой что-то показывает, а второй держит меня, чтобы я не ушла )))) Спать хочется если честно безумно. 24 часа съёмочный день у моей Богини @galichida закончился лишь 5 часов назад, но я услышала, что Гектор вернулся с занятий и все. Не могу позволить себе лежать, пошли в машинки и карточки играть, а теперь Ма ( я) уложила Гектора спать и легально есть тоже пару часов поспать . Или посмотреть фильм . Или нового @yurydud . Ну все . Просто минутка слабости и счастья контрой захотелось с вами поделиться #яжемама ❤️
Седокова не могла себе позволить спать. Певица отправилась играть с сыном, несмотря на усталость. Потом Седокова уложила Гектора спать, а сама не может определиться, что ей выбрать. Даже после насыщенного дня певица хочет посмотреть фильм или же новый выпуск шоу Юрия Дудя. В комментариях под снимком пользователи оценили трогательный момент, которым поделилась Седокова. Многие отметили, что самые крепкие объятия и самая большая любовь всегда исходит от детей.