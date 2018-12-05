Из-за оскорблений ЛГБТ-сообщества Кевин Харт не будет ведущим "Оскара-2019"

У актера была возможность извиниться за грубость и оставить почетную должность, однако он принял другое решение.

Накануне известный голливудский актер Кевин Харт оставил в одной из социальных сетей личное сообщение для поклонников, в котором рассказал последние новости из своей жизни. Как оказалось, он все-таки не будет ведущим престижного награждения "Оскар-2019". Американский актер пояснил, что так получилось из-за его оскорблений в адрес ЛГБТ-сообщества.

К примеру, один раз он написал в Twitter, что, если его сын захочет поиграть с игрушками своей сестры, то он сломает их об его же голову, а также прикажет ему прекратить это "гейство". Постепенно он начал удалять такие сообщения со своих аккаунтов, однако его репутация уже была испорчена.

Сейчас Харт говорит, что уже изменил свою точку зрения и больше не будет произносить подобных слов о движении ЛГБТ. Тем не менее, он сам решил отказаться от роли ведущего награждения "Оскар", чтобы не отвлекать внимания от "талантливых актеров", которые принадлежат к таким сообществам.