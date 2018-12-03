Анна Семенович ответила на просьбу поклонников родить детей. 38-летнюю певицу все чаще одолевают вопросами о том, когда же она планирует рожать.

Семенович признается, что любит получать от жизни удовольствие. Звезда ведет активный образ жизни. Она постоянно находится в работе: клипы, концерты, съемки в кино и многое другое. Однако времени для того, чтобы стать мамой и женой, у нее все никак не находится.

Недавно Семенович в своем микроблоге призналась, что уже почти готова к материнству. Более того, она уверена, что будет отличной мамой.

После этой публикации поклонники начали молить певицу завести ребенка. Однако Анна поспешила поставить всех советчиков на место. Она объяснила, что тронута заботой и поблагодарила за поддержку. И в очередной раз Семенович напомнила, что в самое ближайшее время беременность не планирует. «Пока буду получать кайф от концертов, полетов, разных городов, волнения от выходов на сцену и, конечно, новых песен», - подвела итог певица.