Квентин Тарантино будет снимать сериал

Сегодня, 09:36 \\ Шоу-бизнес

В сети появилась информация, что культовый режиссер и сценарист, Квентин Тарантино хочет снять собственный сериал.

Инсайдеры утверждают, что Тарантино если и приступит к съемкам такого вида кино-проекта, то будет делать это в тайне от поклонников.

Свой предыдущий проект Тарантино готовился снимать около пяти лет, но вот снял он его достаточно быстро. Пока поклонников Квентина кормят неизвестностью о съемках сериала, есть общедосутпная информация о том, что летом следующего 2019 года выйдет его новая картина «Однажды в Голливуде». Сюжет нового фильма разворачивается во время убийств, связанных с Чарльзом Мэнсоном. Фильм расскажет об актёре, который на фоне успеха одного телевизионного сериала пытается пробиться в киноиндустрию. Главные роли в фильме сыграют Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.

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Автор - Кренаускас Анна
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