Сестра Жанны Фриске сбросила 10 килограмм и рассказала о том, как ей удалось похудеть

Многие спрашивают - как я похудела. Мой ответ - однажды мне просто захотелось радоваться своему отражению в зеркале...Очень сложно худеть, особенно, когда Здоровье подкосилось на нервной почве. Очень долго врачи запрещали мне заниматься, но пришла пора, когда я поняла, что нужно меняться .... я уже больше не могла смотреть на себя в зеркале.( Я не могла купить себе одежду, которая мне нравится, из-за этого у меня началась депрессия, я почти не выходила из дома, и чувствовала себя ужасно. И в один день я просто психанула и взяла себя в руки: пошла в зал, нашла себе Тренера. Он мне рассказал как правильно питаться и за каждый косяк, или срыв в еде давал мне такие упражнения, что я еле выползала из зала)) начала ходить на массаж, чтобы подтянуть кожу...на весах изменений не было, но в объемах я заметно уменьшилась. 3 раза в неделю спорт, если не могла пойти в зал, то занималась дома по программе скачанной. 2 раза в неделю массаж, если получалось больше, то прям замечательно было)) Какого-то определенного меню у меня не было, особенно никаких диет, я от них себя очень плохо чувствую - постоянная слабость, головокружение.. Правильное питание: Для меня - это отказ от сахара, хотя я его особо никогда много и не ела, а вот от шоколада не могу отказаться, иногда даю себе слабинку)) Отказ от хлеба! Хотя утром можно себе кусочек позволить, только не 🥖!!!!! Отказ от всего жареного. Стараюсь кушать отварное, либо запечённое. Естественно, отказ от всех колбасок, сосисок, копченостей, жирного!!!! По утрам можно кашки вкусные, люблю омлеты с овощами и кусочком хлебушка с творожным сыром🤤🤤🤤 Кушаю много салатов, фруктов) Уменьшила порции, кушаю часто, но по чуть-чуть ))Девочки, это не особо сложно, главное начать. А начать нужно с того, что в первую очередь полюбить себя, быть в гармонии с собой! P.s. самая большая проблема для меня в похудении - это мой живот, с самого детства, даже когда была очень худой, он не давал мне покоя...( ну об этом будет другой пост💋#пп #спорт #мотивация #мотивациякпохудению