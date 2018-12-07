Сестра Жанны Фриске сбросила 10 килограмм и рассказала о том, как ей удалось похудеть

По словам Натальи Фриске, она решила похудеть тогда, когда попросту захотела, чтобы ей нравилось ее отражение в зеркале. Сестре Жанны Фриске было сложно худеть, ведь ее здоровье ухудшилось на нервной почве и у нее была депрессия.

32-летняя сестра Жанны Фриске сбросила 10 килограмм. Теперь Наталья Фриске радуется достигнутому успеху, но не собирается останавливаться. Она хочет похудеть еще на 4 килограмма. В течении года Наталья Фриске активно боролась с лишним весом, теперь она очень рада результату и делится своими успехами в Instagram.

Сестра Жанны Фриске рассказала о том, как ей удалось похудеть. По словам Натальи Фриске, она долгое время не могла решиться начать борьбу с лишним весом. Лишь тогда, когда она поняла, что уже не может купить себе понравившуюся одежду, она решила худеть.

В своем Instagram сестра Жанны Фриске рассказала, что тогда она «психанула» и пошла к тренеру. Вместе с ним она активно следила за своим рационом. Наталья Фриске стала есть меньшими порциями. Она 3 раза в неделю занимается спортом и еще минимум 2 раза в неделю ходит на массаж. Также Наталья Фриске отказалась от сахара, жареного, хлеба и от всех колбас с сосисками. Иногда она может позволить себе съесть немного шоколада или ломтик хлеба.

По словам Натальи Фриске, худеть не так уж и сложно. Самое главное – начать, а потом все получается. Сестра Жанны Фриске призналась, что самой проблемной ее зоной является живот. С ним бороться тяжелее всего. Сейчас Наталья Фриске отдыхает на Шри-Ланке. Отпуск у океана идет ей на пользу, там она также ведет активный образ жизни и следит за своим питанием.