Амаль Клуни перестала прятать лица детей от папарацци

Сегодня, 09:02 \\ Шоу-бизнес

Сын Александр и дочь Элла появились у звёздной четы Клуни летом прошлого года. Сейчас малышам примерно по полтора года.

 В 2014 году поклонники известного голливудского актера Джорджа Клуни узнали, что он женился на своей возлюбленной, британском ливанского происхождения Амали Аламуддин. Через пару лет выяснилось, что она забеременела, и уже через девять месяцев на свет появилась их двойня, сын и дочь. При этом, после их рождения родители старательно прятали их лица от камер папарацци и сами не показали фотографии в сети.

 Тем не менее, как оказалось, так как дети немного подросли, родители уже не так сильно скрывают их от общественности. Накануне в честь попали фотографии, сделанные папарацци, на которых Амаль Клуни будто бы специально позирует для объективов, держа на руках обоих наследников.

 Мама двойнят выглядела счастливой и, кажется, совсем не переживала о посторонних взглядах. Возможности, вместе с мужем они решили перестать скрывать лица детей и наконец показать их миру.

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Автор - Мартина Корф
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