Волочкова заявила о предстоящей свадьбе с Басковым. О событии фанатов балерина известила в своем микроблоге.

На своей странице в Инстаграме Анастасия опубликовала снимок, где она стоит, обнявшись с Николаем Басковым. Фотография сопровождалась громким комментарием.

Волочкова отметила, что с артистом у нее уже долгие и проверенные отношения. А грядущая свадьба станет грандиозным событием и станет самой «роскошной, веселой и зажигательной».

Также балерина не забыла похвастаться и подарком от своего жениха. Басков подарил Волочковой серьги.

Большая часть пользователей Сети восприняли заявление о свадьбе как юмор. Подписчики предположили, что таким способом балерина завуалировала роли артистов в очередном корпоративе. Однако Баскову все же посочувствовали и посоветовали бежать из страны.