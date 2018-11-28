Волочкова заявила о предстоящей свадьбе с Басковым

Сегодня, 05:36 \\ Шоу-бизнес

Волочкова заявила о предстоящей свадьбе с Басковым. О событии фанатов балерина известила в своем микроблоге.

 На своей странице в Инстаграме Анастасия опубликовала снимок, где она стоит, обнявшись с Николаем Басковым. Фотография сопровождалась громким комментарием.

Волочкова отметила, что с артистом у нее уже долгие и проверенные отношения. А грядущая свадьба станет грандиозным событием и станет самой «роскошной, веселой и зажигательной».

 Также балерина не забыла похвастаться и подарком от своего жениха. Басков подарил Волочковой серьги.

Большая часть пользователей Сети восприняли заявление о свадьбе как юмор. Подписчики предположили, что таким способом балерина завуалировала роли артистов в очередном корпоративе. Однако Баскову все же посочувствовали и посоветовали бежать из страны.

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Автор - Мария Титова
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