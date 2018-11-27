Лоза раскритиковал российских музыкантов за лень

Сегодня, 19:48 \\ Шоу-бизнес

Музыкант Юрий Лоза объяснил, почему ни один русский исполнитель не попал в список самых финансово успешных музыкантов 2018 года по версии журнала Forbes.

Лоза считает, что зарубежные исполнители оказались в рейтинге только благодаря труду. Ведь чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь, как отмечает музыкант. Он также отметил, что почти 70 лет как американцы раскручивают собственных исполнителей, в то время как в России ситуация обстоит совсем печально.

Кроме того, Лоза считает, что свою роль сыграла в этом и лень российских музыкантов. Музыкант указал на то, что американские деятели искусства часто делают каверы на французские песни, переснимают французские фильмы, так как знают, что во Франции много талантливых композиторов и поэтов. И в России такие люди есть, уверен Лоза, однако никто об этом не знает. «Обленились совсем… Грустно. Таланты же есть, а ленятся», - сетует композитор. В связи с этим в России пока рано говорить о финансовых успехах музыкантов.

По итогам последнего рейтинга Forbes первые три позиции заняли U2, Coldplay и Эд Ширан.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал рэпера Басту, заявив, что тот не умеет петь. Критике подвергся и Элджей, чьи тексты композитор назвал «языком помоечных бомбжей».

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Автор - Елена Андреева
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