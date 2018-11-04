Анастасия Стоцкая опубликовала в Сети редкое фото с детьми и супругом

В своем Instagram-аккаунте певица и актриса Анастасия Стоцкая выставила редкое фото с детьми и супругом Сергеем. В дополнение к фото Анастасия также привела неоднозначную цитату философа Ницше.

Подпись к фото гласит: «В семейной жизни главное — терпение… Любовь долго продолжаться не может» А вы согласны с Ницше?». Пользователи Сети сразу сделали вывод, что в семейной жизни певицы что-то не складывается, и она отдает предпочтение терпению, а не борьбе за страстные чувства. Но позже Анастасия добавила в комментариях, что ее выбором является любовь, и не стоит искать скрытый смысл в приведенной ею цитате.

36-летняя Анастасия Стоцкая чаще всего скрывает своего мужа от СМИ и социальных сетей. Согласно просочившейся в СМИ информации, Сергей занимается бизнесом. Неизвестно, что подтолкнуло Анастасию нарушить правило и продемонстрировать любимого мужчину. Судя по всему, снимок не новый, так как на нем дети певицы намного младше. Сейчас дочери Варе полтора года, а сыну Александру 7 лет.