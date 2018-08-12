Сын Елены Яковлевой сообщил об удалении пениса

Теперь Денис Шальных не сможет заниматься сексом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.





Сын Елены Яковлевой опубликовал в историях фотографию с окровавленными ватными дисками. Он сообщил на английском языке, что таковы последствия "удаления пениса". Обстановка напоминает хирургический кабинет.

Однако спустя несколько часов Денис Широков снял для блога видео, посвященное его другу Владу Широкову. На скуле молодого человека виден пластырь. Ещё позднее он показал новый пирсинг - блестящую полусферу прямо посреди татуированного гроба.

Вероятно, Денис Шальных решил пошутить по поводу своей процедуры. Не исключено, что парень сделал так ради провокации СМИ. В последнее время журналисты уделяют Денису много внимания. Сам он недавно иронизировал по этому поводу в социальной сети.