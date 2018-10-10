Принц Уильям сравнил Кейт Мидллтон с рождественской ёлкой

Сегодня, 16:14 \\ Шоу-бизнес

Пошутить над супругой принц Уильям решил на глазах у десятков военных.

Накануне рождественских праздников принц Уильям и Кейт Миддлтон с официальным визитом посетили британскую военную базу на Кипре. В промежутке между важными встречами герцоги не переставали обмениваться друг с другом и с британскими военнослужащими шутками и весёлыми историями о своих детях. Свою лепту в создание хорошего настроения внёс и принц Уильям, когда позволил себе публичное сравнение супруги с рождественской ёлкой. Произошло это во время финального фото с военными на фоне маленького праздничного дерева.

Блейзер цвета хаки, в котором пришла Кейт Миддлтон, от канадского дизайнера Smythe вызвал у принца ассоциацию с ёлкой, после чего герцог пошутил: «Моя жена закамуфлировалась под рождественскую ёлку. Может, мне выйти из кадра?» Присутствующие посмеялись над остроумием монарха, но сдержанная реакция Кейт Миддлтон показала, что она не оценила юмор мужа настолько же высоко.

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Автор - Олеся Куприна
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