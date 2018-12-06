Брэд Питт считает, что с Анджелиной Джоли дети находятся в заключении – СМИ

Сегодня, 16:02 \\ Шоу-бизнес

Брэд Питт своим новым интервью рискует поссориться с бывшей супругой Анджелиной Джоли.

Недавно Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились о совместной опеке над своими детьми и теперь обе стороны могут вздохнуть с облегчением. Однако новое откровенное интервью актера может подкосить временное перемирие с экс-женой. Дело в том, что Питт имел неосторожность сказать, что дети, когда живут с Анджелиной, находятся буквально в заключении, где за ними установлено круглосуточное наблюдение.

Брэд признает то, что Джоли сильно привязана к детям, а потому маниакально за них переживает. По словам заокеанских СМИ, данные слова не на шутку разозлили актрису, которая разрешила отцу чаще видеться с детьми. Анджелина по-прежнему считает Питта плохим родителем, который мало поминает в воспитании детей, говорят инсайдеры.

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Автор - Светлана Тарабан
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