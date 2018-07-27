Эксперт заявил, что Капаклы и Африкантова никогда не смогут иметь детей

Сегодня, 00:30 \\ Шоу-бизнес

Известно, что совсем недавно молодой человек сделал своей возлюбленной предложение, которое она с радостью приняла. Однако, как оказалось, будущее пары может сложиться совсем не так, как она того ожидает.

 Накануне в эфир вышел новый выпуск шоу "Бородина против Бузовой", одной из главных тем которого стало обсуждение отношений Марины Африкантовой и Романа Капаклы. Недавно они заявили, что собираются пожениться. Молодой человек уже преподнес своей девушке кольцо и собирается в ближайшем будущем вести ее в ЗАГС.

 Разумеется, они были приглашены на шоу как пара и сам объект обсуждения. Глядя им прямо в глаза об их отношениях высказался эксперт. Он заявил, что Капаклы и Африкантова не будут счастливы в браке, так как никогда не смогут иметь детей. Он также посоветовал им не терять время на ухаживание друг за другом и начать поиски других людей, которые подошли бы обоим участникам на роль партнера в браке.

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Автор - Мартина Корф
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