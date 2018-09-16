Певица Нюша делится секретами похудения спустя месяц после родов

Сегодня, 15:17 \\ Шоу-бизнес

В Instagram-аккаунте Нюши появилось новое фото. На нем девушка демонстрирует длинные загорелые ноги. В подписи к фото Нюша делится своими способами похудения после родов.

 Спустя месяц после рождения дочери певица Нюша выглядит отлично, как отмечают ее поклонники. В подписи к фото говорится о большом количестве спорта и танцах. Как считает сама Нюша, ей еще есть, над чем работать, хотя в костюмы своего бренда й уже по фигуре. В комментариях поклонники дружно поздравляют певицу, а некоторые предостерегают от занятий спортом через такой короткий промежуток времени после родов.

На новом фото новоиспеченная мама предстала в костюме своего собственного бренда одежды nyusha_wear. Костюм оголяет стройные загорелые ноги певицы. Как отмечает Нюша, этот предмет одежды стал частью новой коллекции. Фанатам певица пообещала специальные предложения при покупке одежды.

28-летняя Нюша все еще находится за границей, так как предпочла рожать там. Певица в браке с Игорем Сивовым с 2017 года.

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Автор - София Волкова
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